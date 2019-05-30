بغداد القلقة من نُذر الحرب تنشد دعما لـ”وساطتها” لدى الدوحة المعزولة

2019/05/30 | 04:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى قطر في هذا الظرف المتوتّر أثارت الأسئلة بشأن ما يمكن أن تجده بغداد الفزعة والمرتبكة

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