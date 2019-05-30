واشنطن ترى انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن في البرنامجَين النووي والصاروخي لبيونغيانغ

2019/05/30 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ترى انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن في البرنامجَين النووي والصاروخي لبيونغيانغاعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن البرنامجَين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية ينتهكان قرارات مجلس الأمن.يأتي ذلك بعدما قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية الاختبارات الصاروخية التي نفذتها بيونغيانغ اخيراً، اذ اعتبرها "أسلحة صغيرة الحجم"، مشيراً الى انها لم تزعجه.وجدّد ثقته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.واختارت الناطقة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس كلماتها بحذر، ورفضت تحديد هل أن الصواريخ التي أطلقتها الدولة الستالينية كانت باليستية أم أسلحة دمار شامل.وقالت: "أعتقد بأن برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل برمّته يتعارض مع قرارات مجلس الأمن".واستدركت أن الولايات المتحدة تريد علاقات جيدة بين ترامب وكيم، من أجل "التفاوض على إنهاء سلمي لبرنامج أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي".وتابعت: "قلنا مرات وسنكرر التأكيد على إبقاء العقوبات الاقتصادية قائمة، إلى أن يتحقق ذلك".

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