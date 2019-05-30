قطر تشارك في «قمم مكة» على مستوى رئيس الحكومة

2019/05/30 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تشارك في «قمم مكة» على مستوى رئيس الحكومةأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، سيشارك في «قمم مكة» الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) المقرر عقدها في مكة الخميس والجمعة، في أول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ضد الدوحة قبل عامين.وفي حين أن قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد الجمعة كانت مقررة منذ زمن طويل، فإن الرياض دعت الى قمتين طارئتين الخميس، هما لمجلس التعاون الخليجي وللجامعة العربية، لمناقشة التوترات الإقليمية في المنطقة.وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أن «القيادة قررت المشاركة الرفيعة على مستوى رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث».

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