قطر الثالثة عالميا في الأداء الاقتصادي 2019

2019/05/30 | 05:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة عالميا في الأداء الاقتصادي، وذلك وفقا لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية

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