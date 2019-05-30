ذبذبات ترامب بين رادارات إيران والخليج

2019/05/30 | 05:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشغلنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رمضان، مدفوعا من صقوره المتطرفين بالبيت الأبيض وعلى رأسهم مستشاره للأمن القومي جون بولتون ووزير خارجيته

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