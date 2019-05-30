2019/05/30 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CIqX_cbq8h4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكيد سامع بكلمة شروكي !! بس ما تعرف شنو معناها) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكيد سامع بكلمة شروكي !! بس ما تعرف شنو معناها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).