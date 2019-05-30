الحكومة المغربية تتهم جهات بدفع الطلبة الأطباء لمقاطعة الامتحانات

2019/05/30 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة المغربية تتهم جهات بدفع الطلبة الأطباء لمقاطعة الامتحاناتالرباط: وجهت الحكومة المغربية اتهامات لأطراف من دون أن تسميها بالاستثمار في ملف الطلبة الأطباء الذين يقاطعون الدراسة منذ فبراير الماضي، ويهددون بمقاطعة امتحانات السنة الدراسية.وأكدت الحكومة أن سيناريو السنة البيضاء في كليات الطب غير وارد،وأن الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد.وقال أنس الدكالي، وزير الصحة المغربي، في لقاء صحافي رفقة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة لديها قناعة بأن الطلبة الأطباء لا يملكون قرارهم، لافتا إلى وجود جهات توجههم من خارج الجامعة.وأضاف الدكالي "لا نحس بأننا مع طلبة، لأننا في جلسات الحوار يطلبون الخروج والاستشارة ونتساءل مع من يستشيرون؟ وهل هناك نية حقيقية للوصول إلى نتائج؟"، معتبرا أن الاستمرار في مقاطعة الدراسة والامتحانات "مغامرة".وزاد وزير الصحة موضحا أن أطرافا "لا تعترف بالمؤسسات ولا يهمها مصلحة الوطن تعمل على استغلال الوضع الاجتماعي والتوترات التي تشهدها بعض الملفات"، في إشارة إلى الجهات التي لمح إلى وقوفها وراء دفع الطلبة الأطباء لمقاطعة الامتحانات.وأكد الدكالي أن الحكومة مستعدة لمعالجة ملف الطلبة الأطباء ب"موضوعية وإرادة سياسية"، مشددا على تمسكها بالقيام بدورها من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات والقطاع الصحي، حيث اشار إلى رغبتها في تعزيز البعد الجهوي في القطاع الصحي وتعبئة المجال الجهوي لضمان الخدمة الصحية لعموم المواطنين.ودعا الدكالي الطلبة للعودة إلى الدراسة والاستعداد لاجتياز الامتحانات، كما حث الآباء ومؤسسات المجتمع المدني على التدخل لإقناعهم بإنهاء إضراباتهم، مبرزا أن الحكومة "ملتزمة بأن سيناريو السنة البيضاء لن يقع والامتحانات ستتم في وقتها ومن سينجح سينجح ومن سيفشل وسيكرر السنة".

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