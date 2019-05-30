الخارجية الأمريكية: بومبيو لم يبت بعد في تمديد الإعفاء على واردات العراق من الكهرباء الإيرانية

2019/05/30 | 08:13

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، الخميس (30 ايار 2019)، توضيحا بشأن مقطع فيديو لمسلحين ادعوا الانتماء لها.

وقالت الهيأة في بيان، "انتشر في بعض مواقع التواصل مقطع فيديو مفبرك لعدد من المسلحين يطلقون على انفسه

بغداد اليوم- متابعة

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، حجم الوفرة المالية التي حققها ارتفاع أسعار النفط بالأشهر الأخيرة، فيما كشفت اللجنة المالية عن "نوعين من هذه الوفرة".

وقال صالح في تصريح صحفي، إن &quo

بغداد اليوم- النجف

كشف مصدر مطلع بمجلس محافظة النجف، الأربعاء (29 أيار 2019)، عن وجود تحركات تقودها كتلتا "بدر" و "سائرون" بالتعاون مع كتل أخرى لتغيير الخارطة السياسية في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &

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