الحكومة الإسرائيلية تُوافق على التجارة مع العراق

2019/05/30 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون مرسومًا يجيز التبادل التجاري مع العراق، ويعود هذا القانون إلى الانتداب البريطاني عام 1939 الذي تبنته الحكومات الإسرائيلية ووافقت عليه، وشطبت العراق من قائمة "دول العدو" التي تشمل لبنان وسوريا والسعودية واليمن وإيران.بحسب ما أفادت به صحيفة "معاريف".

بالرغم من الحظر المفروض على التجارة مع العراق حتى الان، لكن عددا غير قليل من المنتجات الإسرائيلية بمجال الطب، والزراعة وحتى التمور بيعت للعراق، خصوصا عن طريق الأردن او قبرص.

وأضافت الصحيفة، ليس لدى إسرائيل تعريف واضح لـ "دول العدو"، ولكن هناك عدد من القوانين التي تعالج هذه القضية وترتبط مع الوزارات المختلفة التي من المفترض أن تنفذها، مثل وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام، اللذين اعتادوا على التعامل ضد الإسرائيليين (العرب بشكل اساسي) الذين سافروا إلى سوريا والعراق ولبنان، وهناك وزارة الامن التي تصدر تصاريح بيع أسلحة ومعدات امنية أخرى، تشمل مجال الهايتك والسايبر والاستخبارات.

ووفقا لتقارير كثيرة، الوزارة تسمح ببيع لشركات وتجار أسلحة إسرائيلية لدول عربية بينها الأردن، مصر، السعودية ، العراق (كردستان)، الامارات والبحرين وغيرها

ويمكن الافتراض أن السبب الرئيسي لقرار استثناء العراق ينبع من العلاقات الاقتصادية والأمنية غير الرسمية "وربما غير القانونية" مع إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.

وبحسب التقارير في الماضي فإن إسرائيل قد اشترت النفط من كردستان "الذي تم تصديره بواسطة ناقلة من تركيا"، ووفقا لتقارير أجنبية، كان للموساد علاقات وثيقة مع الزعماء الأكراد الذين تقع حدودهم على إيران.

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