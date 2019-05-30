الاتحاد الوطني يلوح بـ

2019/05/30 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، بالذهاب الى نظام الادارتين في الاقليم، متهما حزب بارزاني بانتهاج سياسة التهميش وفرض وجوده بالقوة.

وقال القيادي في "الاتحاد الوطني"، غياث السورجي، إنه في حال عدم توصل الحزبين إلى اتفاق، سينعكس سلبا على الشارع الكردي".

وأوضح أن "أي حكومة لا تحصل على تأييد الحزبين ستكون ذات جغرافية محدودة"، مؤكداً: "سنضطر إلى التوجه نحو نظام الإدارتين لحكم الإقليم، إذا استمر تهميش الاتحاد الوطني من قبل الحزب الديمقراطي".

وأشار إلى أن "سيناريو تقسيم إقليم كردستان قد يعاد مجددا".



وذلك في إشارة منه إلى إدارة في السليمانية وأخرى في أربيل، كما كان عليه الحال لسنوات قبل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.

من جهته، اتهم المتحدث باسم الاتحاد، لطيف شيخ عمر، حزب بارزاني بـ"تأخير تشكيل حكومة كردستان، بسبب استخدامه سياسة الأغلبية البرلمانية لتهميش الأحزاب الأخرى وتجاهل مبدأ الشراكة والتوازن الذي نسعى لتحقيقه"، مؤكدا أن حزبه "حصل على أغلبية الأصوات في كركوك، وأثبت كردستانيتها".

وأشار إلى أن "استمرار سياسة التهميش وفرض النفس بالقوة تحت مظلة الأغلبية البرلمانية لن يصل بنا إلى اتفاق"، وفقا لموقع العربي الجديد.

ولوح الاتحاد الوطني الكردستاني بما وصفه بـ"مواقف حازمة ردا على تفرد الحزب الديمقراطي وذهابه إلى إجراء انتخابات رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني رغم انسحاب الاتحاد وعدة قوى سياسية أخرى من جلسة البرلمان"، التي عقدت أمس الثلاثاء.

وكان الاتفاق المبرم بين الحزبين الرئيسين في كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني) قد انفض بعد تجدد الخلاف بينهما، إثر مطالبة الاتحاد الكردستاني بضمانات مكتوبة له من قبل غريمه الحزب "الديمقراطي"، بزعامة مسعود بارزاني، من بينها الحصول على منصب محافظ كركوك ومناصب تنفيذية عدة أخرى أحدها قيادة قوات "البيشمركة"، مقابل تصويتهم لصالح نيجيرفان البارزاني رئيسا للإقليم وهو ما رفضه الحزب "الديمقراطي"، في الدقائق الأخيرة لجلسة البرلمان، ما أدى إلى انسحاب الاتحاد الكردستاني منها، غير أنه تم تمرير التصويت على نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم بأصوات 68 عضواً من أصل 111 عضواً هو مجموع مقاعد برلمان الإقليم".

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