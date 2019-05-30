رئاسة الاقليم توافق على عودة النازحين العرب

2019/05/30 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن نينوى، شيروان الدوبرداني، اليوم الاربعاء، عن موافقة رئاسة إقليم كوردستان، على إعادة النازحين العرب المتواجدين في مخيمات النزوح شرقي الموصل، الى قراهم في المناطق المتنازع عليها.

وقال الدوبرداني في تصريح صحافي لدوار وژ، إن" حكومة إقليم كوردستان ترفض إبقاء النازحين في العراء وهي تعمل جاهدة بالتنسيق مع كافة الأطراف على إعادة النازحين الى قراهم ومساعدتهم على ممارسة أعمالهم من جديد".

وأشار، الى ان" النازحين العرب من قرية مسقلاط شرق نينوى عادوا الى منازلهم قبل يومين وانهوا بذلك رحلة النزوح التي استمرت سنوات طويلة تحملوا خلال الظروف الصعبة".

الدوبرداني عزا تأخر إعادة النازحين الى قراهم في المناطق المتنازع عليها لأسباب عدة منها وجود مخلفات حربية، وشخصيات مستفيدة من زراعة الأراضي الشاسعة"، لافتا الى ان" اللجان الأمنية بدأت بممارسة مهام التدقيق تمهيدا لعود من يثبت سلامة موقفه الأمني بشكل عاجل".

وتطالب الحكومة الكوردستانية بضم عدة مناطق مختلطة ذات غالبية سريانية مسيحية وكوردية وشبكية ويزيدية وعربية في سهل نينوى وتشمل أقضية الشيخان، والحمدانية وتلكيف، وكذلك منطقة التواجد اليزيدي في بلدة شنكال وكذلك ناحية زمار من قضاء تلعفر وناحية القحطانية في قضاء البعاج، وقضاء مخمور علما ان غالبية سكان قضاء مخمور هم من الكورد.

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