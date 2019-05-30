غرب كوردستان يسلم نساء واطفالا من داعش لكازاخستان

2019/05/30 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الادارة الذاتية في غرب كوردستان وشمال سوريا تسليم 148 من أطفال ونساء داعش من الجنسية الأوزبكية، ممن كانوا متواجدين في مخيم الهول بإقليم الجزيرة، للحكومة الأوزبكية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الاربعاء 29/5/2019، في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في مدينة قامشلو، وذلك حسبما افادت به وكالة انباء هاوار.

وحضر المؤتمر الناطق باسم دائرة العلاقات الخارجية كمال عاكف والقنصل العام لحكومة أوزباكستان في الإمارات العربية المتحدة علي شير سولوموف. وبحضور وفد من وحدات حماية المرأة وهيئة المرأة في إقليم الجزيرة.

وخلال المؤتمر أعلن عن تسليم الإدارة الذاتية 148 من أفراد عوائل داعش من الاطفال والنساء المقيمين في مخيم الهول، والذين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية خلال حملة عاصفة الجزيرة بريف دير الزور، والتي انتهت بالقضاء على داعش في معقله الأخير شمال وشرق سوريا.

وعبر القنصل العام في الإمارات شكره لقوات سوريا الديمقراطية وكل من ساهم في تحرير النساء والأطفال وإعادتهم إلى أوطانهم.

وفي ختام المؤتمر وقع الطرفان على وثيقة استلام العوائل.

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