وزير خارجية بريطانيا يفضل تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

2019/05/30 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أحد المرشحين المحافظين المتنافسين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه يفضل تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى

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