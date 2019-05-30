مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث تصادم بالمكسيك

2019/05/30 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقى 20 شخصا على الأقل حتفهم في حادث عنيف في ولاية فيراكروز بجنوب شرق المكسيك عندما اصطدمت حافلة بشاحنة بضائع.

وكانت الحافلة في طريقها من مكسيكو

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