هل سيتم قطع الانترنت اثناء الامتحانات الوزارية؟

2019/05/30 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت عضو لجنة التربية بمجلس النواب النائب اشواق كريم، الخميس, وزارة التربية من الوقوع في ذات الأخطاء التي وقعت بها خلال الامتحانات الوزارية في العام الدراسي الماضي، فيما أكدت أنها ستتواصل مع وزارة الاتصالات بغية قطع الانترنت في الساعة الأولى من اجراء الامتحانات.وقالت كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الواجب علينا كلجنة تربية برلمانية […]

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