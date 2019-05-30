تسيير القطار السوبر بين بغداد والبصرة الاسبوع المقبل

2019/05/30 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي ، عن تسيير قطار السوبر السريع يوم الاحد المقبل تزامناً مع عيد الفطر المبارك

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