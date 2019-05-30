2019/05/30 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تعهدت تركيا بألا تترك “مغارة ولا وكرا للإرهابيين” شمالي العراق –في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني-، مؤكدة أن عمليتها العسكرية هناك تهدف لإزالة التهديد لأمنها، فيما أعلنت تصفية 15 مسلحا منذ بدء العملية .وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، خلال اجتماع عقد في القيادة العاشرة للناقلات في ولاية أضنة، اليوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا: لن نترك وكرا أو مغارة “للإرهابيين” شمالي العراق وكالة خطوة برس.

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