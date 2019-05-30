21 قتيلاً بحادث سير شرق المكسيك

2019/05/30 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قتل 21 شخصاً وأصيب 30 آخرون على الأقل بجروح ،الخميس، جراء اصطدام بين حافلة تقل حجاجاً وشاحنة أمس الأربعاء في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلّية.وقالت المسؤولة عن الدّفاع المدني في الولاية غوادالوبي أوسورنو، “انتشلت 17 جثة من حافلة الركاب، واثنتان أخريان من الشاحنة”.وأشارت إلى أن “اثنين من […]

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