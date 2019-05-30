2019/05/30 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمس الأربعاء إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على برامجها النووية والصاروخية، وذلك بعد أن لمح الرئيس حسن روحاني إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنا إذا رُفعت العقوبات.وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).