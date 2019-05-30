ابرز النواب المهددين بالاستبدال في مجلس النواب

2019/05/30 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أفاد مصدر مقرب من اللجنة القضائية المشكلة للتحقيق في قضية صعود نواب على حساب غيرهم في الانتخابات الماضية، ان هناك اسماءً مرشحة بقوة للاستبدال ومغاردة البرلمان.وقال المصدر في تصريح لصحيفة خليجية تابعته “كلكامش برس”، إن “من النواب المهددين بالإخراج من البرلمان العراقي: القيادي في تحالف “المحور” محمد الكربولي عن محافظة الأنبار، النائبة الكردية البارزة آلا الطالباني، القيادي بتحالف “الفتح” محمد الدراجي، وعضو تحالف “سائرون” النيابي حمد الله الركابي”.

وبحسب المصدر، “تتمّ مراجعة طريقة احتساب أصواتهم مجدداً، بعد ورود طعون من مرشحين خاسرين يقولون إنهم أحقّ منهم بمقعد البرلمان”.

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