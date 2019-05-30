هازارد يلمح إلى رحيله عن تشيلسي الإنكليزي

2019/05/30 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب فوز فريقه بلقب الدوري الأوروبي

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