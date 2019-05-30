مجلس واسط يحمل النفط مسؤولية بقاء المحافظة من دون مصفى

2019/05/30 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل مجلس محافظة واسط، الخميس، وزارة النفط مسؤولية عدم انشاء مصفى لتكرير النفط في المحافظة، لافتاً الى امتلاك واسط حقول نفطية مهمة بالامكان الاستفادة منها في تغذية المحافظة والمحافظات الاخرى بالمشتقات النفطية.وقال عضو مجلس المحافظة صاحب الجليباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة واسط تمتلك حقلين مهمين يستخرج منهما النفط والغاز (الاحدب، وبدرة)، […]

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