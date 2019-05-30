2019/05/30 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشف مصدر حكومي، عن السبب الرئيسي لزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى قطر.ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المصدر الحكومي إن “زيارة عبد المهدي إلى الدوحة تأتي من أجل توحيد موقفي العراق وقطر في مؤتمر مكة ونزع فتيل أي تصعيد عربي تجاه إيران”.وأضاف أن “عبد المهدي يعتقد ضرورة أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن سبب زيارة عبد المهدي إلى قطر وكالة خطوة برس.

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