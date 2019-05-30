2019/05/30 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس فاز نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة الدوري الأوروبي، بعد هزيمة مواطنه فريق أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي استضافتها باكو، عاصمة أذربيجان.وسجل إيدن هازارد هدفين وصنع هدفا آخر، في ما قد يكون آخر ظهور له مع فريقه الإنجليزي.ومنح الفوز المدرب ماوريسيو ساري أول بطولة له

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشيلسي بطل الدوري الأوروبي برباعية في شباك أرسنال وكالة خطوة برس.

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