والدة الشهيد العلياوي: هذا ما دفعني لتأدية التحية العسكرية امام جثمانه ولم اعرف بأن هناك من يصورني

2019/05/30 | 08:45

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بغداد اليوم - بغداد

قالت والدة الشهيد المقاتل في قاطع سامراء حيدر حسين العلياوي ، انها ادت التحية العسكرية لجثمان ولدها بشكل عفوي ولم تعرف بأن هناك من كان يصورها.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشكل واسع واهتمام كبير صورا لأمراة تقوم بتأدية التحية العسكرية اثناء تشييع نجلها بعد استشهاده في قاطع سامراء ضمن قوات اللواء 313 في الحشد الشعبي، في خطوة ملفتة خصوصا ان الام يغلب عليها في هذه اللحظات الانهيار والحزن ونوبة البكاء.وفي أول حديث إعلامي لها تقول ام الشهيد "، إنها تعتبر أبنها مفخرة عراقية كونه قدم اغلى ما يملك وهو دمه من اجل العراق والمقدسات وصون الاعراض وفي مكان مقدس مثل مدينة سامراء".وبشأن اداء التحية العسكرية لنعش الشهيد حسين اثناء تشييعه، تبين أم حسين: "ان اداء التحية العسكرية لجثمان ولدي الطاهر هو أمر طبيعي باعتباره كان مقاتلا في الدفاع عن أرض الوطن"، مضيفة باللهجة الدارجة: "ابني عسكري ولازم أخذ تحية عسكرية تليق بي".وبشأن الانتشار الواسع للصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد ام الشهيد حسين العلياوي أن اداء التحية العسكرية لم يكن مخطط لها ولم تعلم انها ستأخذ كل هذا الصدى، فضلا عن أنها كانت تجهل وجود من يلتقط الصور في تلك اللحظات.والشهيد حيدر حسين حاسب طابور العلياوي من مواليد بغداد 1994 وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال أكبرهم 7 سنوات واصغرهم عمره 7 ايام ويسكن في بيت اهله وكان يعمل كاسبا .

المصدر: موقع الحشد الشعبي

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل، رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، باسم عبد الزمان، الخميس، اطلاق منحة "العيدية" البالغة (100) الف دينار لاكثر من (23) الف اسرة مستفيدة.

وقال عبد مازن، في بيان، إن "الاسر التي اطلق لها ال

بغداد اليوم - بغداد

أنتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء (29 ايار 2019)، مراجعة النساء للأطباء "والتعري أمامهم".

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن "الذنب العشرون، هو مراجعة الاطباء والتعري امامهم وكذا

بغداد اليوم- ديالى

أبدت النائبة عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، الأربعاء (29 أيار 2019)، استغرابها من عدم وجود ارقام تسلسلية، لاستمارات التقديم على الوظائف الشاغرة في المحافظة.

وقالت النائبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها تبدي استغرابها من أ

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