2019/05/30 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / هيئة الحشد : تعلن توضيحا مهما بشأن مقطع فيديو لمسلحين يدعون الانتماء للهيئة

30/05/2019 09:17:00 AM |

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واع/ بغداد/ ف.ق

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي ،اليوم الخميس ، توضيحا مهما بشأن تداول مقطع فيديو لمسلحين يدعون الانتماء للهيئة .

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) بانه انتشر في بعض مواقع التواصل مقطع فيديو مفبرك لعدد من المسلحين يطلقون على انفسهم اسم جبهة الثوار الاحرار ويضعون على جنبهم راية الحشد الشعبي.

واشار البيان نحن في الوقت الذي نؤكد فيه على حفظ امن الدولة وسياساتها واحترام الأنظمة والقوانين ندعو الجميع الى التأكد من مصدر المعلومات وعدم تصديق مثل هكذا مقاطع مزيفة ومعلومات الهدف منها خلط الأوراق وضرب سيادة الدولة.

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