كاتب سوري: الحفاظ على وحدة كردستان أول مهمة تواجه البارزاني

2019/05/30 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى الكاتب السوري الكردي شورش درويش، الخميس، أن وحدة إقليم كردستان ومنع عودة شبح الحرب الأهلية أولى الملفات التي تواجه رئيس الاقليم الجديد نيجيرفان البارزاني ، مشيرا إلى أنه يمكن التعويل على براغماتية البارزاني في تقليص هامش المواجهة السياسية والإدارية المتوقّعة أو تأجيله.وقال درويش في مقال اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أولى الملفات التي […]

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