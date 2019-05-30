شقيق ميغان المجنون يتهم أخته بتدمير حياته

2019/05/30 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد توماس ماركل شقيق دوقة ساسيكس ميغان ماركل، أن زواج أخته من الأمير هاري دمر حياته.وذكرت صحيفة “ذي ميرور”، أن توماس ماركل أشار إلى أن عائلته الآن محط الأنظار وتقع في دائرة الضوء.وقال شقيق الدوقة شاكيا: “يتم فحص كل خطوة لي تحت المجهر.يتحدثون الآن عني كثيرا، ما بين الافتراء والحقيقة”.وأضاف توماس

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