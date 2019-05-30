ارتفاع أسعار النفط في اسيا

2019/05/30 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا في آسيا بعد تقديرات تحدثت عن انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركي.وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو، 29 سنتا ليبلغ سعره 59.10 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو، فقد ارتفع 17 سنتا إلى 69.62 دولارا.

وأفادت تقديرات الاتحاد المهني معهد النفط، أن "الاحتياطات الأميركية تراجعت بمقدار 5,3 ملايين برميل في الأسبوع الذي انتهى في 24 آيار، إلى 474.4 مليون برميل، أي أن حجم الانخفاض تجاوز 900 ألف يتوقعها المحللون، ويتوقع نشر الأرقام الرسمية حول وضع المخزونات الخميس".

ويعتبر أي انخفاض في المخزونات مؤشرا على زيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

لكن الأسعار تبقى تحت ضغط الحرب التجارية بين الصين وامريكا، وكذلك المعلومات التي تتحدث عن عدم تمكن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها من الاتفاق على تمديد حصص الحد من الإنتاج، بينما تحد العقوبات من صادرات فنزويلا وإيران.

وكان برميل برنت أغلق الأربعاء في لندن على 69.45 دولار بعد انخفاض قدره 66 سنتا.

وفي نيويورك، خسر برميل النفط الخفيف 33 سنتا وأغلق على 58,81 دولارا.



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