المؤتمر يدعو القضاء ليكون الفيصل في البت بقضايا المسؤولين المطلوبين

2019/05/30 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس المؤتمر الوطني النائب آراس حبيب كريم، الخميس، القضاء ليكون الفيصل في البت بقضايا المسؤولين المطلوبين، على خلفية القاء الانتربول الدولي القبض على عدد من المسؤولين العراقيين.وقال حبيب في تغريدة على حسابه تويتر واطلعت عليها /المعلومة/، إنه “في غضون شهر واحد ألقى الإنتربول القبض على عدد من المسؤولين المطلوبين للقضاء”.واضاف، أن […]

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