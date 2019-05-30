وزير الخارجيّة يصل الى جدة للمُشارَكة في الاجتماع التحضيريِّ للقمة الاسلامية والقمة العربية في مكة المكرمة

2019/05/30 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم إلى جدة للمُشارَكة في اجتماع وزراء الخارجيّة التحضيريّ للدورة الرابعة عشرة لمُؤتمَر القمة الإسلاميّة.وذكر بيان لوزارة الخارجية ، ان الاجتماع التحضيريّ ياتي للتمهيد لعقد الدورة الرابعة عشرة لمُؤتمَر القمّة الإسلاميّة الذي تستضيفه مكة المكرمة في الحادي والثلاثين من شهر ايار الحالي ، وكذلك القمة العربية الاستثنائية في الثلاثين […]

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