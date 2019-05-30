الجبوري: جميع الاجتماعات التي تدار خارج العراق لا قيمة لها

2019/05/30 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد رئيس كتلة المحور الوطني النيابية احمد الجبوري (ابو مازن)، اليوم الخميس، ان جميع الاجتماعات التي تدار خارج العراق لا قيمة لها ولن نلتزم بمخرجاتها.وقال الجبوري في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “جميع الاجتماعات التي تدار خارج العراق لاقيمه لها ولن نلتزم بمخرجاتها”.

وأضاف الجبوري، ان “سياسة التفرد (والقائد الضرورة ) قد انتهت مع الزمن الغابر وسيكون القادم بأذن الله افضل لجميع العراقين بعد ان يتم تصحيح مسار العملية السياسية واهمها تصويب عمل البرلمان وفق مبدأ احترام الدستور والقانون الذي اختار لنا نظاماً سياسياً مميزاً تعمل فيه عموم الاحزاب وفق حجمها النيابي لتكون مسؤولية القيادة مسؤولية تضامنية لخدمة العراق العظيم وشعبه الأبي”.

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