نائب يدعو القضاء ليكون الفيصل في البت بقضايا المسؤولين المطلوبين

2019/05/30 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعا عضو مجلس النواب عن آراس حبيب، اليوم الخميس، القضاء ليكون الفيصل في البت بقضايا المسؤولين المطلوبين، على خلفية القاء الانتربول الدولي القبض على عدد من المسؤولين العراقيين.وقال حبيب في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “في غضون شهر واحد ألقى الإنتربول القبض على عدد من المسؤولين المطلوبين للقضاء”.

واضاف “هذا يعني أن هناك عمل لدى الأجهزة المعنية وملفات إسترداد”، مبيناً أنه “يجب التعامل مع الأمر في حدوده الإجرائية بعيداً عن أية خلفيات القضاء ينبغي أن يكون هو الفيصل طبقاً للقاعدة المعروفة المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

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