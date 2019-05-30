الأرض تشهد كسوفا كليا للشمس

2019/05/30 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..شهد صيف عام 2017، آخر كسوف شمسي كامل، لكن من فاتته هذه الظاهرة المثيرة يمكنه متابعة الحدث القادم في غضون أسابيع.ومن المنتظر أن يتابع سكان الأرض الكسوف الكلي للشمس في 2 يوليو القادم، في حدث سيدوم 4 دقائق و33 ثانية بحسب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.ويقع الكسوف الكلي عندما تكون […]

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