بينزا الروسية تحتضن مسابقة صناع الأسلحة

2019/05/30 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..شهدت مدينة بينزا الروسية اليوم إقامة مسابقة صناع الأسلحة بصفتها فعالية عسكرية مهنية رائعة.ومن شأنها ترشيح أفضل صناع الأسلحة الذين سيمثلون روسيا في الدور النهائي للمسابقة في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2019 التي ستجري في الصين.وتتسابق في بينزا أفضل فرق صناع وصيانة الأسلحة من المناطق العسكرية للجيش الروسي […]

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