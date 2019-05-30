2019/05/30 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "طقس غد الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً، وفي المنطقة الشمالية صحواً الى غائم، فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد 42 مْ".وأضاف، ان "طقس السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في الوسط والجنوب وغائم جزئياً شمالاً ولا تغير في درجات الحرارة".أما طقس الأحد فتوقعت الأنواء الجوية ان يكون في كل المناطق، صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع قليل في درجات الحرارة.وأشار البيان الى ان "طقس الأثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الوسط والجنوب ولا تغير في الحرارة، وفي المنطقة الشمالية يكون غائماً جزئياً مع ارتفاع للحرارة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس الأيام الأربعة المقبلة والحرارة دون الـ 50 مْ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس الأيام الأربعة المقبلة والحرارة دون الـ 50 مْ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).