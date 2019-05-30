وزارة النقل تعلن عن موعد تسيير

2019/05/30 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عن تسيير "قطار السوبر" من بغداد الى البصرة الاسبوع المقبل، والذي يختصر زمن الرحلة الى (6) ساعات.

وأفاد بيان لاعلام الوزارة اليوم، (29 ايار 2019)، ان "وزير النقل عبدالله لعيبي اعلن عن تسيير (قطار السوبر) السريع يوم الاحد المقبل الموافق 2 حزيران 2019، تزامنا مع عيد الفطر المبارك"، مشيرا إلى ان "القطار سيختصر الوقت الى (6) ساعات".

واوضح أن "قطار (السوبر) ينطلق من محطة بغداد المركزية الساعة (9/30) ليلا، بينما ينطلق من محطة قطار البصرة الساعة (10/00) ليلا، ويتوقف بالمحطات الرئيسية (الناصرية -السماوة -الديوانية -الحلة) ولن يتوقف في المحطات الفرعية".

ونوه لعيبي إلى ان "القطار يتمتع بكافة مزايا النقل والخدمات المطلوبة من وسائل الراحة والامان والدقة في المواعيد فضلا عن تقديم الوجبات السريعة داخل القطار خدمة للمواطن الكريم".

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