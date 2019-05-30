مقرب من الصدر يصدر بيانا توضيحيا بشأن من يدعي بأن الصدر هو

2019/05/30 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بيانا توضيحيا بشأن من يدعي بأن الصدر هو "الإمام المهدي".

وقال العراقي في البيان الذي نشر أمس الأربعاء، 29 أيار 2019، إن "كل من يدعي أن مقتدى محمد الصدر هو الإمام المهدي، فهو كاذب وملعون وظالم للإمام وظالم للسيد الشهيد، وظالم لولده وظالم لنفسه وظالم لمجتمعه".

وأضاف أن "كل متجاهر بتلك الأمور وثابت عليه الجرم والذنب العظيم فلا تتعاملوا معهم لا في شدة ولا رخاء ولا في داخل العراق ولا في خارجه".

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