الصين تتهم أميركا بممارسة “إرهاب اقتصادي مكشوف”

2019/05/30 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وجهت الصين، اليوم الخميس، اتهامات إلى الولايات المتحدة بممارسة “إرهاب اقتصادي مكشوف” ضدها.وقال نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ هان هواي، في مؤتمر صحفي: “نحن ضد الحرب التجارية، لكننا لا نخشاها”.وأضاف: “هذا التحريض المتعمد على خلق أزمة تجارية هو إرهاب اقتصادي مكشوف ونزعة تعصب قومي اقتصادي وتنمر اقتصادي”، محذرا: “لا يوجد […]

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