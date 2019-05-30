فنيا.. الملاك التدريبي لمنتخب الاشبال يبعد 20 لاعباً

2019/05/30 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ابعد الجهاز الفني لمنتخب الأشبال، 20 لاعباً عن صفوف المنتخب من اصل ٦٥ لاعبا خلال الوحدة التدريبية التي جرت في ملعب الراحل علي حسين شهاب، بعد ان أعطاهم الفرصة الكافية للتدرب مع المنتخب، وايضا ما زالت عملية التصفية جارية، وذلك من اجل الابقاء على 30 لاعبا في المرحلة المقبلة.وقال مدرب حراس المرمى، […]

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