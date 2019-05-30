2019/05/30 | 09:46

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عشرات الحاخامات في الكيان الصهيوني يوقعون على عريضة تدعم فتوى أصدرها " ليفنتشين"

وقع عشرات الحاخامات في الكيان الصهيوني على عريضة تدعم فتوى أصدرها

الحاخام ليفنتشين تحرّم إبداء الرحمة إزاء المدنيين العرب خلال

الحروب.

مراقبون للشأن الدولي أعتبروا تلك الخطوة دليلاً على السياسة

الإجرامية التي يتبعها الكيان الصهيوني إزاء العرب منذ قرون ،

وأشاروا إلى أن هذا الأمر يؤكد بما لايقبل الشك أيضاً النوايا

العدوانية والتوسعية لتل أبيب من خلال رغبتها في الإستمرار بأعمالها

اللا إنسانية تجاه العرب عامة والفلسطينيين على وجه الخصوص ، ما

يتطلب الحذر من تلك الخطوات التي تظهر حقيقة الكيان الصهيوني .

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