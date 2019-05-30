بالصور.. اندلاع حريق في أحد المطاعم خلف جامعة البصرة

2019/05/30 | 09:46

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الخميس (30 أيار 2019)، باندلاع حريق في مطعم قرب جامعة الزبير، بم...





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