2019/05/30 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، جيم جيفري، أن الولايات المتحدة وروسيا تجريان محادثات حول مسار محتمل للمضي قدما نحو حل الأزمة السورية، “ما قد ينهي عزلة سوريا الدولية”.وقال جيفري في تصريح صحفي بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إن موسكو وواشنطن تستكشفان “مقاربة تدريجية، خطوة بخطوة” لإنهاء النزاع السوري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات روسية أمريكية لـ”إنهاء عزلة سوريا”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات روسية أمريكية لـ”إنهاء عزلة سوريا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).