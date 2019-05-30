2019/05/30 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن بلاده لا تريد الحرب مع إيران، لكنها لن تتسامح مع ما تعتبره “نشاطا إيرانيا عدائيا” في المنطقة.وجاء هذا في حديث للجبير قبيل اجتماعين طارئين، دعا إليهما ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في مكة لبحث التوتر المتصاعد في منطقة الخليج.ووصف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية: لا نريد حربا مع إيران وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: لا نريد حربا مع إيران) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: لا نريد حربا مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).