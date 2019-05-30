الحشد الشعبي يتبرأ من “الثوار الأحرار”

2019/05/30 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، علاقتها بتنظيم جديد جديد اطلق على نفسه اسم “جبهة الثوار الأحرار”، مؤكدة أنها هو موسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة تأتمر بأوامره وتعمل في الاطار الرسمي.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “انتشر في بعض مواقع التواصل مقطع فيديو مفبرك لعدد من المسلحين يطلقون على انفسهم […]

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