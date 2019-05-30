مجلس ذي قار يتحدث عن بروز ظاهرة “غير اخلاقية” في اسواق المحافظة

2019/05/30 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم ياسر الخاقاني، الخميس، إلى ضرورة متابعة ظاهرة الأغذية الفاسدة التي تم رصدها من قبل بعض الجهات او من قبل المواطنين بحسب الشكاوى التي تصل لبريد المجلس، عادا ذلك “ظواهر غير اخلاقية”.وقال الخاقاني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “لقد شهدت الأسواق المحلية في الاونة الاخيرة ظاهرة […]

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