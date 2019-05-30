أبرز ما يميز هاتف Galaxy A70 الجديد من سامسونغ

2019/05/30 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت “سامسونغ” غزو سوق الهواتف المتوسطة الثمن بطرحها لهاتف “Galaxy A70” بمواصفات ممتازة ومنافسة.ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف: -شاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض (2440/1080) بيكسل، وأبعاد 20:9، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف تقريبا، باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.– معالج “Qualcomm Snapdragon 675” ثماني النوى.– معالج

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