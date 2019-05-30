معهد البترول الأميركي: مخزونات الخام تنخفض بأكثر من المتوقع وبـ5.3 ملايين برميل بأسبوع

2019/05/30 | 09:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكر معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأميركية في الأسبوع المنتهي في 24 مايو الحالي بمقدار 5.3 ملايين برميل وصولاً إلى 474.4 مليون برميل.

في حين كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 900 ألف برميل.

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