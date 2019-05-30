الصين تتهم أمريكا بممارسة إرهاب اقتصادي مكشوف

2019/05/30 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اتهمت الصين الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بممارسة إرهاب اقتصادي مكشوف، مع تصعيد بكين للهجتها في الحرب التجارية بين البلدين.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني

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