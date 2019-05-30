2019/05/30 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت لوحة زيتية يقول البعض إنها تعود للفنان ليوناردو دافنشي محل نزاع بين سويسرا وإيطاليا بعدما رفضت أعلى محكمة في سويسرا طلبا من إيطاليا لإعادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع قضائي بين سويسرا وإيطاليا حول لوحة لدافنتشي تفوق 100 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع قضائي بين سويسرا وإيطاليا حول لوحة لدافنتشي تفوق 100 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).